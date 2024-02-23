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Прем'єр Італії натякнула, що може відвідати Україну 24 лютого

П'ятниця 23 лютого 2024 11:21
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Прем'єр Італії натякнула, що може відвідати Україну 24 лютого Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні натякнула, що може відвідати Україну в другу річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Я скликала зустріч лідерів "Великої сімки" в режимі відеоконференції з питання України, тому що я думаю, що Захід не повинен подавати ознак втоми з цієї точки зору", - заявила вона.

На запитання, чи буде вона присутня на суботній відеоконференції з Києва, Мелоні лише відповіла: "Подивимося...".

Гарантії безпеки для України

21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові безпекові угоди зі своїми партнерами на найближчі тижні. Йдеться, зокрема, і про оборонну підтримку.

Днем раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що Україна близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами та Данією.

Що стосується Італії, 19 лютого місцеві ЗМІ писали, що Україна та Італія в найближчому майбутньому можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки. Наразі не вистачає кількох деталей двостороннього договору.

При цьому вчора віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим сподівається підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною найближчими днями.

Зазначимо, перший такий договір був підписаний у січні з Великобританією. Крім того, документи було підписано з Німеччиною та Францією. Детальніше про те, що є гарантією безпеки, -читайте в матеріалі РБК-Україна.

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