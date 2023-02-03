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Прем'єр Італії анонсувала візит в Україну до річниці вторгнення РФ

Фото: Джорджія Мелоні, прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відвідає Україну до 24 лютого - річниці початку повномасштабної війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава італійського уряду заявила під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я буду в Києві до 24 лютого (першої річниці початку війни - ред.)", - заявила Мелоні.

При цьому вона не розкрила точну дату свого візиту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив візит Мелоні до Києва та додав, що не може назвати дату.

Також ми писали, що Мелоні під час телефонної розмови із Зеленським запросила його відвідати Рим.

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Прем'єр-міністрІталіяВізит в Україну