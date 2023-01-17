Прем'єр Італії Джорджія Мелоні незабаром відвідає Україну, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Вона (Мелоні, - ред.) скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", - сказав Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

Він також відзначив, що італійська прем'єрка "надзвичайно конкретна".

"Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну", - додав президент.