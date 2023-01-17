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Прем'єр Італії Джорджія Мелоні незабаром відвідає Україну, - Зеленський

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 19:42
Прем'єр Італії Джорджія Мелоні незабаром відвідає Україну, - Зеленський Фото: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні готує візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Вона (Мелоні, - ред.) скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", - сказав Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

Він також відзначив, що італійська прем'єрка "надзвичайно конкретна".

"Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну", - додав президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Мелоні планує відвідати Україну з візитом на початку 2023 року.

Також раніше ми писали, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час телефонної розмови запросила президента України Володимира Зеленського до Риму, а також підтвердила свій намір відвідати Київ.

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Володимир Зеленський Італія
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