Прем'єр Іспанії звернувся до Путіна: "Дайте спокій Україні"

Поки ця "абсурдна війна" не припиниться, попередив Санчес, країни-союзники залишатимуться єдиними поряд з українським урядом, захищаючи демократію, суверенітет та територіальну цілісність своєї країни.

Санчес запевнив, що НАТО зміцнилося "перед лицем дурних розрахунків" російського президента, і похвалило "оперативність, рішучість і розумність", з якими Альянс відреагував на вторгнення.

Дивлячись у майбутнє, він закликав зберігати "твердість, єдність та стриманість", уникаючи ескалації конфлікту. Як приклад, він навів реакцію союзників на "випадкове влучення ракети" на територію Польщі минулого тижня, опосередковано виключивши, що це була російська атака.

"Стримування не можна плутати з пасивністю", - додав Педро Санчес, який попередив, що "військові злочини не можуть залишитися безкарними", нагадавши, що Іспанія вже направила в Україну групу поліцейських для співпраці з її судовими органами та розслідування військових злочинів Росії.

Санчес оцінив внесок Іспанії в оборону України через фонд Європейського Союзу для фінансування закупівлі зброї майже 270 млн євро. Він високо оцінив солідарну реакцію іспанського суспільства, нагадавши, що понад 135 тисяч українських біженців було тимчасово прийнято в Іспанії.