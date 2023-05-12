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Прем'єр Іспанії зустрінеться з Байденом: обговорять пошук "єдиного фронту" щодо України

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США, П'ятниця 12 травня 2023 18:08
Прем'єр Іспанії зустрінеться з Байденом: обговорять пошук "єдиного фронту" щодо України Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 травня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес проведе зустріч з американським президентом Джо Байденом. Під час перемовин планується обговорення питання пошуку "єдиного фронту" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Разом із Канадою США намагатимуться завершити угоду з Іспанією щодо міграційних центрів у Латинській Америці, щоб мігранти могли подати документи зі своїх країн, щоб уникнути бідності та насильства.

Іспанія та Канада гостро потребують робочої сили та дали зрозуміти, що готові приймати мігрантів з Латинської Америки, а також інших країн, що зменшить тиск на США, які стикаються з напливом мігрантів уздовж кордону з Мексикою.

Війна між Росією та Україною також буде серед тем сьогоднішніх переговорів у Білому домі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив стурбованість з приводу вторгнення Росії в Україну під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та закликав його до переговорів із Києвом.

Очікується, що Санчес сьогодні обговорить з Байденом свої нещодавні переговори з Сі Цзіньпіном і президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, обидва з яких висунули ідеї щодо припинення конфлікту в Україні.

До того ж, за даними видання, іспанський лідер ймовірно закликатиме Байдена розглянути погляди інших країн за межами Європи щодо найкращого способу припинення війни.

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