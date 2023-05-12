Премьер Испании встретится с Байденом: обсудят поиск "единого фронта" по Украине

Сегодня, 12 мая, премьер-министр Испании Педро Санчес проведет встречу с американским президентом Джо Байденом. В ходе переговоров планируется обсуждение вопроса поиска "единого фронта" о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Вместе с Канадой США будут пытаться завершить соглашение с Испанией по миграционным центрам в Латинской Америке, чтобы мигранты могли подать документы из своих стран, чтобы избежать бедности и насилия.

Испания и Канада остро нуждаются в рабочей силе и дали понять, что готовы принимать мигрантов из Латинской Америки, а также других стран, что уменьшит давление на США, которые сталкиваются с наплывом мигрантов вдоль границы с Мексикой.

Война между Россией и Украиной также будет среди тем сегодняшних переговоров в Белом доме.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность по поводу вторжения России в Украину во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином и призвал его к переговорам с Киевом.

Ожидается, что Санчес сегодня обсудит с Байденом свои недавние переговоры с Си Цзиньпином и президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, оба из которых выдвинули идеи о прекращении конфликта в Украине.

К тому же, по данным издания, испанский лидер вероятно будет призывать Байдена рассмотреть взгляды других стран за пределами Европы относительно лучшего способа прекращения войны.

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