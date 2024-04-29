Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді на тлі скандалу

Він заявив, що у вихідні отримав послання підтримки як у Федеральному комітеті своєї партії, так і від активістів на вулицях і на передвиборчих заходах у Каталонії.

"Якою б високою вона не була, немає честі, що виправдовує несправедливі страждання людей, яких найбільше любиш і поважаєш, і бачити, як намагаються знищити їхню гідність без найменших підстав", - заявив він.

Санчес висловив подяку за солідарність і співчуття, яке його сім'я отримала в усіх соціальних сферах.

"Я вирішив продовжити роботу на чолі президії уряду Іспанії з ще більшою силою. Це рішення не є повною зупинкою, це повна перемога", - наголосив прем'єр.