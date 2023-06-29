Прем'єр Іспанії відвідає Україну 1 липня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну вже цієї суботи, 1 липня. Це буде перший день головування його країни у Євросоюзі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"І насамкінець кілька думок про наступне півріччя для Європи. Вважаю символічним, що цієї суботи, в перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем'єр-міністр Іспанії (Педро - ред.) Санчес. Вперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну", - розповів глава держави.
За його словами, цей факт дуже багато говорить про те, яким важливим для Європи буде це півріччя.
Варто зауважити, що Швеція головувала у Євросоюзі останні шість місяців.
Нагадаємо, Іспанія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона, зокрема, надавала нашій країні військову допомогу, до якої входили танки Leopard 2, броньована техніка та системи протиповітряної оборони.
Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам хочуть переконати Мадрид передати нашим військовим зенітний ракетний комплекс Patriot, який необхідний для захисту від балістичних та гіперзвукових ракет.
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