Прем'єр Іспанії відвідає Україну 1 липня

"І насамкінець кілька думок про наступне півріччя для Європи. Вважаю символічним, що цієї суботи, в перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем'єр-міністр Іспанії (Педро - ред.) Санчес. Вперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну", - розповів глава держави.

За його словами, цей факт дуже багато говорить про те, яким важливим для Європи буде це півріччя.

Варто зауважити, що Швеція головувала у Євросоюзі останні шість місяців.

Допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, Іспанія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона, зокрема, надавала нашій країні військову допомогу, до якої входили танки Leopard 2, броньована техніка та системи протиповітряної оборони.

Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам хочуть переконати Мадрид передати нашим військовим зенітний ракетний комплекс Patriot, який необхідний для захисту від балістичних та гіперзвукових ракет.