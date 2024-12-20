Прем'єр Іспанії відповів, чи надішле його країна війська до України

Низка країн заговорила про можливість відправки миротворчої місії до України. Свою думку висловив і прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, у прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса запитали, чи підтримує він ідею відправки миротворців до України.

"Ми не бачимо (можливим - ред.) розміщення іспанських військ на українській землі", - коротко відповів він.

Що цьому передувало

Обговорення перспектив миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував розглянути можливість розміщення європейських військових у разі замороження конфлікту.

Водночас в Італії наголосили, що італійські військові можуть долучитися до такої місії лише після завершення бойових дій. Міністерство оборони та МЗС країни підкреслили важливість надання Україні надійних гарантій безпеки.

Як зазначає Politico, 18 грудня під час зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами однією з ключових тем стане обговорення миротворчої місії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Однак наразі формат миротворчих сил залишається невизначеним.