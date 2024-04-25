Прем'єр Іспанії припинив виконання своїх обов'язків: із чим пов'язано

"Мені треба зробити паузу і подумати. Мені терміново потрібна відповідь на запитання, чи варто мені очолювати уряд, чи відмовитися від цієї честі", - заявив Санчес.

Він також підкреслив, що найближчого понеділка публічно оголосить про своє рішення щодо того, чи залишиться він на посаді прем'єр-міністра, чи піде у відставку.

За даними Reuters, Санчес зробив свою заяву того ж дня, коли іспанський суд розпочав попереднє розслідування можливого вчинення його дружиною Бегоною Гомеза корупційних дій.

"Суд, який веде розслідування, не надав його деталей, оскільки справа непублічна. Зазначається лише, що суд розглядає скаргу антикорупційної організації "Чисті руки", лідер якої пов'язаний із праворадикалами", - зазначили джерела агентства.

За даними цієї організації, дружина прем'єр-міністра нібито використала свій вплив, щоб отримати спонсорів для університетської програми, яку вона веде.

"За словами Санчеза, серйозність отриманих ним та дружиною звинувачень потребує виваженої реакції", - додали джерела.