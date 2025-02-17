Прем'єр Іспанії: мир в Україні та безпека Європи - два боки однієї медалі

Санчес після "екстреного саміту" в Парижі заявив, що така зустріч слугує форумом для консультацій між лідерами і жодних рішень ухвалено не було.

"Мир в Україні та європейська безпека - дві сторони однієї медалі", - зазначив прем'єр Іспанії.

Він запевнив, що його країна готова підтримувати Україну доти, доки війна не завершиться. При цьому Санчес застеріг від передчасного припинення вогню, оскільки будь-яка мирна угода має бути довгостроковою і справедливою, а також влаштовувати всі сторони.

Також очільник іспанського уряду наголосив, що в мирних переговорах мають брати участь Україна та Євросоюз.