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Прем'єр Іспанії: мир в Україні та безпека Європи - два боки однієї медалі

Фото: Педро Санчес, прем'єр Іспанії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Безпека Європи залежить від встановлення миру між Україною та Росією. Це "дві сторони однієї медалі".

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Санчес після "екстреного саміту" в Парижі заявив, що така зустріч слугує форумом для консультацій між лідерами і жодних рішень ухвалено не було.

"Мир в Україні та європейська безпека - дві сторони однієї медалі", - зазначив прем'єр Іспанії.

Він запевнив, що його країна готова підтримувати Україну доти, доки війна не завершиться. При цьому Санчес застеріг від передчасного припинення вогню, оскільки будь-яка мирна угода має бути довгостроковою і справедливою, а також влаштовувати всі сторони.

Також очільник іспанського уряду наголосив, що в мирних переговорах мають брати участь Україна та Євросоюз.

"Екстрений саміт" у Парижі

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, лідери низки країн Європи зустрілися в Парижі, щоб обговорити дії адміністрації президента США Дональда Трампа.

Одним із питань, якого торкнулися учасники саміту, стала підтримка України в майбутньому.

Після саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що ще передчасно обговорювати відправлення європейських миротворців в Україну.

Також він попередив, що Україні не можна нав'язувати "мирну угоду".

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