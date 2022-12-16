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Прем'єр Індії знову звернувся до Путіна: єдиний шлях закінчити війну - діалог

Фото: Нарендра Моді і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови перший закликав диктатора "до діалогу та дипломатії", як єдиного способу закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Indian Express.

"Під час розмови з Путіним прем’єр-міністр Моді знову повторив свій заклик до діалогу та дипломатії, як єдиного шляху вирішення конфлікту, що триває в Україні", - пише індійська газета.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Індії скасував зустріч із Путіним, яка мала відбутися у грудні.

Як стало відомо, таке рішення Моді ухвалив через війну в Україні та ядерні загрози з боку Росії. Також раніше він казав російському диктатору, що "зараз не час для війни".

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Володимир Путін