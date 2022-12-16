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Премьер Индии снова обратился к Путину: единственный путь закончить войну - диалог

Фото: Нарендра Моди и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время разговора первый призвал диктатора "к диалогу и дипломатии" как единственному способу закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Indian Express.

"В ходе разговора с Путиным премьер-министр Моди снова повторил свой призыв к диалогу и дипломатии, как единственный путь разрешения конфликта, который продолжается в Украине", - пишет индийская газета.

Напомним, ранее премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в декабре.

Как стало известно, такое решение Моди принял из-за войны войны в Украине и ядерных угроз со стороны России. Также ранее он говорил российскому диктатору, что "сейчас не время для войны".

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Владимир Путин