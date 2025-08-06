Прем’єр Індії вперше за сім років відвідає Китай, - Reuters
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерела агенства, Моді відправиться до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня.
Зазначається, що поїздка Моді відбудеться у той час, коли відносини Індії зі США переживають найсерйознішу кризу за останні роки після того, як Американський президент Дональд Трамп ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії, та погрожує Нью-Делі подальшими санкціями через купівлю російської нафти.
Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь для участі у саміті ШОС буде його першою поїздкою в КНР з 2018 року. Пізніше китайсько-індійські відносини різко погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році.
Як зазначається, Моді та лідер Китаю Сі Цьзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Зараз азійські країни-сусіди повільно знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.
Трамп ввів додаткові мита проти Індії
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав різко критикувати Індію за її торгівлю з Росією, а також за "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн".
Американський лідер наголошує, що Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. І це, за його словами, відбувається в той час, коли Росія не хоче припиняти вбивства в Україні.
Тому Трамп пригрозив запровадити суттєві мита проти Індії.
А вже сьогодні, 6 серпня, американський президент підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.
Окрім того, Трамп може поширити 25% мита проти Індії й на інші країни. Мова про покупців російської нафти.