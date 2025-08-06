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Премьер Индии впервые за семь лет посетит Китай, - Reuters

Среда 06 августа 2025 18:08
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Премьер Индии впервые за семь лет посетит Китай, - Reuters Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за более чем семь лет посетит Китай. Визит состоится на фоне роста напряженности в отношениях с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника агентства, Моди отправится в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа.

Отмечается, что поездка Моди состоится в то время, когда отношения Индии с США переживают самый серьезный кризис за последние годы после того, как Американский президент Дональд Трамп ввел самые высокие среди азиатских стран пошлины на товары, импортируемые из Индии, и угрожает Нью-Дели дальнейшими санкциями из-за покупки российской нефти.

Визит Моди в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите ШОС будет его первой поездкой в КНР с 2018 года. Позже китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения на общей гималайской границе в 2020 году.

Как отмечается, Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России в октябре, что привело к улучшению отношений между двумя странами. Сейчас азиатские страны-соседи медленно снимают напряжение, которое мешало деловым отношениям и путешествиям между Индией и Китаем.

Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии

Напомним, президент США Дональд Трамп начал резко критиковать Индию за ее торговлю с Россией, а также за "самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран".

Американский лидер отмечает, что Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. И это, по его словам, происходит в то время, когда Россия не хочет прекращать убийства в Украине.

Поэтому Трамп пригрозил ввести существенные пошлины против Индии.

А уже сегодня, 6 августа, американский президент подписал указ, который предусматривает дополнительные 25% пошлины против Индии.

Кроме того, Трамп может распространить 25% пошлины против Индии и на другие страны. Речь о покупателях российской нефти.

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