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Прем'єр Грузії звернувся до жителів окупованих Абхазії та Осетії, але не згадав РФ

Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе з трибуни ООН звернувся до жителів окупованих росіянами регіонів Абхазія та Південна Осетія. При цьому він не згадав про Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН він заявив, що попри окупацію 20% території Грузії, країна продовжує "рухатися вперед, рости і працювати".

Після цього Кобахідзе звернувся до жителів окупованих Абхазії та Південної Осетії і заявив, що "потрібно відновити зруйновані мости".

Я хотів би скористатися цією можливістю і звернутися до наших мешканців з іншого "боку лінії окупації, в Абхазії та Цхінвальському регіоні. Всі наші кроки спрямовані на допомогу нашому народу, щоб якось ми разом з нашими дітьми зможемо жити разом у щасливій, єдиній та розвиненій Грузії. По цей бік лінії окупації ми завжди вітатимемо вас з розкритими обіймами. Нам необхідно відновити всі зруйновані мости у нашій країні", - сказав він.

Прем'єр Грузії також згадав про війну в Україні, яка "створила невизначеність та гуманітарну кризу безпрецедентного масштабу". Кобахідзе заявив, що Грузія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Проте під час свого виступу, говорячи про окуповані грузинські регіони та війну в Україні, Кобахідзе не згадав про Росію.

 

Окупація грузинських регіонів

Росія ввела війська на території Грузії у серпні 2008 року. У результаті бойових дій Грузію позбавили контролю над Абхазією та Південною Осетією. Москва визнала "незалежність" регіонів, проте у світі Абхазію та Південну Осетію вважають окупованими та частиною територій Грузії.

Раніше у Грузії заявляли, що хочуть приєднатися до ЄС разом з Абхазією та Південною Осетією.

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