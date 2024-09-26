Прем'єр Грузії звернувся до жителів окупованих Абхазії та Осетії, але не згадав РФ

Під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН він заявив, що попри окупацію 20% території Грузії, країна продовжує "рухатися вперед, рости і працювати".

Після цього Кобахідзе звернувся до жителів окупованих Абхазії та Південної Осетії і заявив, що "потрібно відновити зруйновані мости".

Я хотів би скористатися цією можливістю і звернутися до наших мешканців з іншого "боку лінії окупації, в Абхазії та Цхінвальському регіоні. Всі наші кроки спрямовані на допомогу нашому народу, щоб якось ми разом з нашими дітьми зможемо жити разом у щасливій, єдиній та розвиненій Грузії. По цей бік лінії окупації ми завжди вітатимемо вас з розкритими обіймами. Нам необхідно відновити всі зруйновані мости у нашій країні", - сказав він.

Прем'єр Грузії також згадав про війну в Україні, яка "створила невизначеність та гуманітарну кризу безпрецедентного масштабу". Кобахідзе заявив, що Грузія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Проте під час свого виступу, говорячи про окуповані грузинські регіони та війну в Україні, Кобахідзе не згадав про Росію.