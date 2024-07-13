Прем'єр Грузії дав несподіваний прогноз щодо євроінтеграції

Грузія до 2030 року буде набагато більше готова до євроінтеграції, ніж інші кандидати. Вступ до ЄС на цей час виглядає реалістичним.
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.
"До 2030 року Грузія буде найбільш готова до інтеграції до Євросоюзу порівняно з усіма країнами-кандидатами, для цього будуть продовжені відповідні кроки. Тому я впевнений, що до 2030 року Грузія цілком може вступити до Євросоюзу", - заявив він.
Також Кобахідзе назвав сумним рішення західних партнерів Грузії призупинити фінансування держави у різних сферах. Тим часом глава грузинського уряду впевнений, що відносини з державами, які закликали "Грузинську мрію" повернутися на демократичний, прозахідний курс, почнуть налагоджуватися вже з наступного року.
Він додав, що за 3-4 роки в Грузії склалися такі процеси, що у відносинах виникли певні труднощі, і їх необхідно перезавантажити і оздоровити.
Наразі ж Грузія є лише кандидатом на вступ в ЄС, цей статус їй вдалося отримати лише з другої спроби, а зараз він перебуває під загрозою через ухвалення грузинським парламентом скандального закону про іноагентів. Крім того, в ЄС лунають заклики до скасування безвізу для грузинів.
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