Прем'єр Грузії дав несподіваний прогноз щодо євроінтеграції

"До 2030 року Грузія буде найбільш готова до інтеграції до Євросоюзу порівняно з усіма країнами-кандидатами, для цього будуть продовжені відповідні кроки. Тому я впевнений, що до 2030 року Грузія цілком може вступити до Євросоюзу", - заявив він.

Також Кобахідзе назвав сумним рішення західних партнерів Грузії призупинити фінансування держави у різних сферах. Тим часом глава грузинського уряду впевнений, що відносини з державами, які закликали "Грузинську мрію" повернутися на демократичний, прозахідний курс, почнуть налагоджуватися вже з наступного року.

Він додав, що за 3-4 роки в Грузії склалися такі процеси, що у відносинах виникли певні труднощі, і їх необхідно перезавантажити і оздоровити.