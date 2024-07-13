Премьер Грузии дал неожиданный прогноз по евроинтеграции

Грузия к 2030 году будет гораздо больше готова к евроинтеграции, чем другие кандидаты. Вступление в ЕС к этому времени выглядит реалистичным.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.
"К 2030 году Грузия будет наиболее готова к интеграции в Евросоюз по сравнению со всеми странами-кандидатами, для этого будут продолжены соответствующие шаги. Поэтому я уверен, что к 2030 году Грузия вполне может вступить в Евросоюз", - заявил он.
Также Кобахидзе назвал печальным решение западных партнеров Грузии приостановить финансирование государства в разных сферах. Между тем, глава грузинского правительства уверен, что отношения с государствами, которые призвали "Грузинскую мечту" вернуться на демократический, прозападный курс, начнут налаживаться уже со следующего года.
Он добавил, что за 3-4 года в Грузии сложились такие процессы, что в отношениях возникли определенные трудности, и "их необходимо перезагрузить и оздоровить".
Сейчас же Грузия является лишь кандидатом на вступление в ЕС, этот статус ей удалось получить лишь со второй попытки, а сейчас он находится под угрозой из-за принятия грузинским парламентом скандального закона об иноагентах. Кроме того, в ЕС звучат призывы к отмене безвиза для грузин.
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