Прем'єр Гренландії готовий поговорити з Трампом після його зазіхань на острів

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив про готовність до переговорів з Дональдом Трампом. Це відбулось невдовзі після заяви майбутнього лідера США про бажання контролювати острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На пресконференції в Копенгагені на запитання, чи мав прем’єр-міністр Гренландії контакт із Трампом, Егеде відповів, що ще ні.

"Ні, але ми готові до розмови", - сказав він.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка також виступила на прес-конференції, заявила в четвер, що просила про зустріч із Трампом, але не очікувала, що це відбудеться до його інавгурації.

Нагадаємо. що Гренландія, де проживає 57 000 осіб, була колонією Данії до 1953 року, але зараз є самоврядною територією Данії. У 2009 році вона забезпечила собі право претендувати на незалежність шляхом голосування.