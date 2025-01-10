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Прем'єр Гренландії готовий поговорити з Трампом після його зазіхань на острів

Гренландія, П'ятниця 10 січня 2025 21:45
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Прем'єр Гренландії готовий поговорити з Трампом після його зазіхань на острів Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив про готовність до переговорів з Дональдом Трампом. Це відбулось невдовзі після заяви майбутнього лідера США про бажання контролювати острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На пресконференції в Копенгагені на запитання, чи мав прем’єр-міністр Гренландії контакт із Трампом, Егеде відповів, що ще ні.

"Ні, але ми готові до розмови", - сказав він.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка також виступила на прес-конференції, заявила в четвер, що просила про зустріч із Трампом, але не очікувала, що це відбудеться до його інавгурації.

Нагадаємо. що Гренландія, де проживає 57 000 осіб, була колонією Данії до 1953 року, але зараз є самоврядною територією Данії. У 2009 році вона забезпечила собі право претендувати на незалежність шляхом голосування.

"У нас є прагнення до незалежності, бажання бути господарем у власному домі... Це те, що кожен повинен поважати", - наголосив Егеде.

Скандальні заяви Трампа

Після перемоги на виборах Дональд Трамп заявив, що хотів би купити Гренландію. Також він пригрозив повернути під контроль США Панамський канал, а Канаду зробити 51 штатом США.

Старший син обраного президента США днями відвідав Гренландію та публікував у соціальних мережах фотографії місцевих жителів, одягнених в кепках з символікою Трампа.

На тлі зазіхань Трампа Данія почала посилювати оборону Гренландії. В ЄС своєю чергою закликали поважати незалежність країн-членів союзу, зокрема і Данії. Тим часом на самому острові заявили про бажання отримати незалежність.

Детальніше про те, що означають заяви Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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