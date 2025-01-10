Премьер Гренландии готов поговорить с Трампом после его посягательств на остров
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о готовности к переговорам с Дональдом Трампом. Это произошло вскоре после заявления будущего лидера США о желании контролировать остров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На пресс-конференции в Копенгагене на вопрос, имел ли премьер-министр Гренландии контакт с Трампом, Эгеде ответил, что еще нет
"Нет, но мы готовы к разговору", - сказал он.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также выступила на пресс-конференции, заявила в четверг, что просила о встрече с Трампом, но не ожидала, что это произойдет до его инаугурации.
Напомним. что Гренландия, где проживает 57 000 человек, была колонией Дании до 1953 года, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании. В 2009 году она обеспечила себе право претендовать на независимость путем голосования.
"У нас есть стремление к независимости, желание быть хозяином в собственном доме... Это то, что каждый должен уважать", - подчеркнул Эгеде.
Скандальные заявления Трампа
После победы на выборах Дональд Трамп заявил, что хотел бы купить Гренландию. Также он пригрозил вернуть под контроль США Панамский канал, а Канаду сделать 51 штатом США.
Старший сын избранного президента США на днях посетил Гренландию и публиковал в социальных сетях фотографии местных жителей, одетых в кепках с символикой Трампа.
На фоне посягательств Трампа Дания начала усиливать оборону Гренландии. В ЕС в свою очередь призвали уважать независимость стран-членов союза, в том числе и Дании. Тем временем на самом острове заявили о желании получить независимость.
Подробнее о том, что означают заявления Трампа - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.