Премьер Гренландии готов поговорить с Трампом после его посягательств на остров

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о готовности к переговорам с Дональдом Трампом. Это произошло вскоре после заявления будущего лидера США о желании контролировать остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На пресс-конференции в Копенгагене на вопрос, имел ли премьер-министр Гренландии контакт с Трампом, Эгеде ответил, что еще нет

"Нет, но мы готовы к разговору", - сказал он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также выступила на пресс-конференции, заявила в четверг, что просила о встрече с Трампом, но не ожидала, что это произойдет до его инаугурации.

Напомним. что Гренландия, где проживает 57 000 человек, была колонией Дании до 1953 года, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании. В 2009 году она обеспечила себе право претендовать на независимость путем голосования.