Прем'єр Франції про відправку військ до України: немає планів такого роду

"Є простий спосіб припинити цю війну, і це якщо Росія виведе війська, які вона направила в Україну в лютому 2022 року, тому що саме росіяни несуть відповідальність за ескалацію", - заявив він.

Водночас глава уряду Франції порушив питання підтримки Києва з боку Парижа.

"Ми робимо це тому, що вони борються за цінності, які ми захищаємо. Свободу, демократію, цінності, за які люди, які не були французами, молоді люди, прийшли битися за нас тут у 1944 році", - наголосив він.

