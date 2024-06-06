Премьер Франции об отправке войск в Украину: нет планов такого рода

У Франции "нет планов такого рода" по отправке войск в Украину. Однако отправка французских инструкторов в Украину - это вопрос, который "не является табу".
Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sud Ouest.
"Есть простой способ прекратить эту войну, и это если Россия выведет войска, которые она направила в Украину в феврале 2022 года, потому что именно россияне несут ответственность за эскалацию", - заявил он.
В то же время глава правительства Франции затронул вопрос поддержки Киева со стороны Парижа.
"Мы делаем это потому, что они сражаются за ценности, которые мы защищаем. Свободу, демократию, ценности, за которые люди, которые не были французами, молодые люди, пришли сражаться за нас здесь в 1944 году", - подчеркнул он.
Власти Франции рассматривают возможность отправки военных инструкторов в Украину. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, инструкторы будут обучать украинских военнослужащих работе с французским вооружением и военной техникой.
Официальный представитель Минобороны Франции заявил, что вопрос об отправке инструкторов в Украину "находится на стадии изучения". Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Стоит отметить, что Франция уже оказывает Украине значительную военную помощь. В страну были отправлены противотанковые ракетные комплексы Milan, самоходные артиллерийские установки Caesar, гаубицы TRF1 и другое вооружение. Кроме того, Франция предоставила Украине финансовую помощь на сумму более 1 миллиарда евро.
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