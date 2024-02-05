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Прем'єр Франції пообіцяв розширити допомогу Україні озброєнням "різного характеру"

Фото: Габріель Атталь, прем'єр Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Глава французького уряду нагадав, що його країна передає Україні озброєння останнього покоління. Зокрема, це далекобійні ракети Scalp, гаубиці Caesar, легкі танки AMX-10 RC, а також бомби AASM.

"Це зобов'язання (про військову допомогу Україні - ред.), очевидно, збільшуватиметься, але не лише з погляду виділених фінансів, а й з погляду характеру озброєння, яке, очевидно, має бути найвищого стандарту, необхідним для того, щоб українці могли себе захистити", - додав Атталь.

Прем'єр Франції також наголосив, що Європа не залишить Україну і допоможе нашій країні здобути перемогу над російськими окупантами.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Зокрема наші військові вже отримали від Франції легкі танки, самохідні артилерійські установки, далекобійні ракети, системи протиповітряної оборони і не тільки.

Також нещодавно стало відомо, що Україна та Франція завершують роботу над двостороннім документом про гарантії безпеки для нашої країни.

 

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ФранціяДопомога УкраїніВійськова допомога