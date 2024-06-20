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Прем'єр Франції назвав умову скорочення військової допомоги Україні

Фото: прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив скорочення військової допомоги Україні, у разі перемоги на парламентських виборах ультраправих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BFM TV.

"Для ультраправих наступний крок абсолютно зрозумілий: це буде блокування Європейського союзу. Це вже ясно. Жордан Барделла (глава ультраправих, - ред.) пропонує фінансувати свої неспроможні обіцянки, зокрема, за рахунок скорочення нашого внеску в Європу", - заявив він.

За словами прем'єра, це стане початком Frexit.

"Наступний крок після цього, якщо "Національне об'єднання" ухвалить його, це буде кінець значної частини підтримки України", - наголосив він. 

Атталь нагадав, що напередодні Барделла заявив, що у разі його обрання прем'єром Україна більше не отримуватиме далекобійні ракети.

"У випадку з Жорданом Барделлою, Україна більше не зможе здійснювати деякі оборонні дії, які вона проводить сьогодні проти Росії. З "Національним об'єднанням" уже наступного дня виникне ризик підпорядкування Росії, що посилить її маніпуляції, втручання і дестабілізацію", - зазначив він. 

Парламентські вибори у Франції

Партія президента Франції Еммануеля Макрона програла під час виборів до Європарламенту. Після цього глава держави оголосив про розпуск Національних зборів – нижньої палати французького парламенту.

Парламентські вибори у Франції відбудуться 30 червня та 7 липня.

Партія Барделла "Національне об'єднання" лідирує у опитуваннях громадської думки перед позачерговими парламентськими виборами.

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