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Премьер Франции назвал условие сокращения военной помощи Украине

Фото: премьер-министр Франции Габриэль Атталь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил сокращения военной помощи Украине, в случае победы на парламентских выборах ультраправых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Для ультраправых следующий шаг совершенно ясен: это будет блокировка Европейского союза. Это уже ясно. Жордан Барделла (глава ультраправых, - ред.) предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего взноса в Европу",  - заявил он.

По словам премьера, это станет началом Frexit.

"Следующий шаг после этого, если "Национальное объединение" примет его, это будет конец значительной части поддержки Украины", - подчеркнул он. 

Атталь напомнил, что накануне Барделла заявил, что в случае его избрания премьером, Украина больше не будет получать дальнобойные ракеты.

"В случае с Жорданом Барделлой, Украина больше не сможет осуществлять некоторые оборонительные действия, которые она проводит сегодня против России. С "Национальным объединением" уже на следующий день возникнет риск подчинения России, что усилит ее манипуляции, вмешательство и дестабилизацию", - отметил он. 

Парламентские выборы во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграла на выборах в Европарламент. После чего глава государства объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента.

Парламентские выборы во Франции состояться 30 июня и 7 июля.

Партия Барделла "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения перед внеочередными парламентскими выборами.

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