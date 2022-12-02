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Прем'єр Фінляндії заявила, що Європа "недостатньо сильна" без США

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Наталія Юрченко

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Європа без допомоги США "недостатньо сильна". Тому після закінчення війни в Україні Європа повинна укріпити свій оборонний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли справа доходить до європейської оборони, європейської оборонної промисловості, і переконатися, що ми можемо впоратися в різних ситуаціях", - підкреслила Марін.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пріоритет Фінляндії змінився "за одну ніч". Тому її країна обрала шлях в НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні.

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