Прем'єр Фінляндії заявила, що Європа "недостатньо сильна" без США

Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли справа доходить до європейської оборони, європейської оборонної промисловості, і переконатися, що ми можемо впоратися в різних ситуаціях", - підкреслила Марін.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пріоритет Фінляндії змінився "за одну ніч". Тому її країна обрала шлях в НАТО.