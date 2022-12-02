Премьер Финляндии заявила, что Европа "недостаточно сильная" без США

Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда дело доходит до европейской обороны, европейской оборонной промышленности и убедиться, что мы можем справиться в различных ситуациях", - подчеркнула Марин.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину приоритет Финляндии сменился "за одну ночь". Поэтому страна избрала путь в НАТО.