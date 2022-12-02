Премьер Финляндии заявила, что Европа "недостаточно сильная" без США

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Европа без помощи США "недостаточно сильная". Поэтому после войны в Украине Европа должна укрепить свой оборонный потенциал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда дело доходит до европейской обороны, европейской оборонной промышленности и убедиться, что мы можем справиться в различных ситуациях", - подчеркнула Марин.
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину приоритет Финляндии сменился "за одну ночь". Поэтому страна избрала путь в НАТО.
Напомним, ранее премьер-министр Финляндии заявила о необходимости увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить победу в войне.
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