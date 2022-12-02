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Премьер Финляндии заявила, что Европа "недостаточно сильная" без США

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Европа без помощи США "недостаточно сильная". Поэтому после войны в Украине Европа должна укрепить свой оборонный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда дело доходит до европейской обороны, европейской оборонной промышленности и убедиться, что мы можем справиться в различных ситуациях", - подчеркнула Марин.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину приоритет Финляндии сменился "за одну ночь". Поэтому страна избрала путь в НАТО.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии заявила о необходимости увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить победу в войне.

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