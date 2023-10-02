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Прем'єр Фінляндії закликав готуватися до того, що РФ може стати агресивнішою

Фото: Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Наразі від Росії для Фінляндії не існує безпосередньої загрози, проте РФ залишається непередбачуваною.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Треба бути готовим до того, що Росія може стати більш агресивною і непередбачуваною", - заявив глава кабміну Фінляндії.

Він запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги. За його словами, такої ж позиції дотримується Європа і Захід, попри деякі "ознаки втоми".

"Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих у Європі", - зазначив Орпо.

Стосунки Фінляндії з РФ

У квітні 2023 року, Фінляндія приєдналася до НАТО. Вона стала тридцятою країною в альянсі. Після цього її стосунки з РФ загострилися, зокрема росіяни почали погрожувати Фінляндії, як країні НАТО.

Нещодавно повідомлялось, що Фінляндія може продати будівлю Генерального консульства Росії в Турку. Термін його ліцензії закінчився наприкінці вересня.

Також Фінляндія ввела цілодобовий контроль на кордоні з Норвегією, щоб зупинити в'їзд автомобілів на російській реєстрації.

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