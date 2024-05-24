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Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія "перевіряє" членів НАТО провокаціями на кордоні

Архівне фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація може "перевіряти" і "випробовувати" членів НАТО на своєму західному кордоні. Це відбувається на тлі останніх провокацій Кремля.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час свого візиту до Латвії Орпо, виступаючи в п'ятницю в Ризі, заявив, що члени НАТО повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що походять з Росії.

Видання наголошує, що його коментарі пішли за інцидентом у четвер, коли росіяни прибрали буї на річці Нарва біля естонського кордону. Раніше Міністерство оборони Росії запропонувало "змінити кордон" і територіальні води країни в Балтійському морі, що викликало бурхливу реакцію з боку Литви та Фінляндії, але пізніше документ було видалено з урядового сайту. 

"Звичайно, ми бачимо, що існують тимчасові зв'язки з усіма цими проблемами у Фінляндії, Литві, Естонії, але зараз настав час заспокоїтись і дуже уважно подивитися на те, що відбувається насправді", - сказав Орпо. 

Також він додав, що РФ може "перевіряти" членів НАТО такими провокаціями і додав, що Росія залишиться найзначнішою загрозою для європейської безпеки.

Що передувало

Вчора стало відомо, що росіяни в ніч проти 23 травня зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

А до цього на урядовому сайті РФ з'явився документ, згідно з яким країна хотіла "відсунути" кордони Литви та Фінляндії у Балтійському морі. Пізніше документ зник із сайту.

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НАТОРосійська ФедераціяЕстоніяФінляндія