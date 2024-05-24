Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія "перевіряє" членів НАТО провокаціями на кордоні

Під час свого візиту до Латвії Орпо, виступаючи в п'ятницю в Ризі, заявив, що члени НАТО повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що походять з Росії.

Видання наголошує, що його коментарі пішли за інцидентом у четвер, коли росіяни прибрали буї на річці Нарва біля естонського кордону. Раніше Міністерство оборони Росії запропонувало "змінити кордон" і територіальні води країни в Балтійському морі, що викликало бурхливу реакцію з боку Литви та Фінляндії, але пізніше документ було видалено з урядового сайту.

"Звичайно, ми бачимо, що існують тимчасові зв'язки з усіма цими проблемами у Фінляндії, Литві, Естонії, але зараз настав час заспокоїтись і дуже уважно подивитися на те, що відбувається насправді", - сказав Орпо.

Також він додав, що РФ може "перевіряти" членів НАТО такими провокаціями і додав, що Росія залишиться найзначнішою загрозою для європейської безпеки.