Прем'єр Естонії закликала європейських союзників посилити оборону

"Ми розглядаємо Білорусь як співагресора. Тому вони весь час працювали разом з Росією. Ми знаємо про Росію і Білорусь те, що вони непередбачувані і небезпечні. І це не змінилося", - заявив Каллас відповідаючи на питання, чи становлять "вагнерівці" в Білорусі ризик для Естонії.

Каллас зауважила, що нарощування оборонної промисловості й обороноздатності сьогодні є надзвичайно важливими, у зв'язку з чим країни Європи повинні почати робити відповідні кроки.

Зокрема прем'єр Естонії додала, що її країна готова допомогти у відновленні України, а російські лідери повинні нести відповідальність за свої дії.

"Україна є жертвою російської війни. І згідно з міжнародним правом, Росія повинна відшкодувати збитки; нам потрібне рішення, яке дозволило б використовувати заморожені активи, які були вилучені за допомогою санкцій у російських громадян і компаній, для компенсації збитків. Мій уряд також працює над відповідним законопроектом, але нам потрібне європейське рішення", - заявила прем'єр.

Президент Європарламент, зі свого боку, зауважила увагу на необхідності закрити міжнародні лазівки і посилити санкції проти Росії. Вона привітала 11-й пакет санкцій й додаткові 50 млрд євро на підтримку Україні.

Також Метсола додала, що спроба заколоту в Росії піднімає питання про "крихкість Російської Федерації".

"Тому для ЄС найважливіше - не змінювати курс; ми не можемо відволікатися на політику Кремля і повинні продовжувати і посилювати нашу підтримку України в цьому контексті", - додала Метсола.

"Похід" Пригожина на Москву

24 червня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього він оголосив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Попри те, що бунт Пригожина не досяг "успіху", зрештою, це змусило Кремль перелякатись: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.