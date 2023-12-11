Прем'єр Естонії закликала ЄС розробити план тривалої боротьби з Росією

"Про швидку перемогу не може бути й мови, тому треба мати план на тривалу боротьбу. Непевні часи таять у собі багато пасток", - наголосила Каллас.

За її словами, однією такою пасткою є "пастка надії", а саме помилкове очікування швидкого завершення війни.

"Коли мені ставлять питання про контрнаступ України, я завжди нагадую, що він триває з 24 лютого 2022 року. Також є надія на переговори. Це надія на те, що наша згода на успішне захоплення земель у 21 столітті задовольнить апетит Росії. Бажання домовлятися виходить від тих, хто за всяку ціну хоче стабілізувати відносини з Росією", - зазначила прем'єр Естонії.

Вона також додала, що погрозами та пропагандою ядерної війни російське керівництво хоче змінити сприйняття війни на Заході.

"Це заводить нас у пастку самостримування, викликану страхом перед ескалацією. Через цей страх деякі стверджують, що допомога Україні в захисті від агресії означає ескалацію. Моя відповідь на це: захист - це не провокація. Росію провокує не опір - провокує слабкість", - наголосила Каллас.

Крім того, за її словами, є пастка дезінформації з боку Кремля.

"З одного боку - звичайна війна проти України. З іншого боку, існує тіньова війна Кремля, в якій дезінформація та війна даних є іншим важливим фронтом. Дезінформаційна кампанія Кремля охоплює величезну аудиторію через соціальні мережі - вона буквально в наших кишенях, телефонах і застосунках", - додала естонський прем'єр.

На її думку, кампанія РФ спрямована на те, щоб перешкодити демократичним лідерам і суспільствам підтримувати Україну, спровокувати внутрішні політичні розбіжності та вплинути на демократичні голоси.

Дезінформація РФ

Нагадаємо, 6 грудня Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна повідомив, що росіяни хочуть концентруватися на прізвищах. Проти кого саме буде спрямована інформаційна атака, у розвідці не розкривають.

Юсов наголосив, що Росія хоче послабити позицію України у світі, розколоти коаліцію.