Прем'єр Естонії розповіла про спробу Путіна перешкодити їй стати генсеком НАТО

Російський диктатор Володимир Путін намагався перешкодити прем'єр-міністру Естонії Каї Каллас стати генсеком НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання Svenska Dagbladet.
За словами Каллас, частиною цього перешкоджання було оголошення її в розшук російськими силовиками. Цього року РФ оголосила у розшук декілька десятків європейських чиновників, зокрема Каллас та держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.
На її думку, таким чином Кремль хотів показати, що Естонія несправжня країна, в якій діють російські закони, а також те, що сама Каллас є "антиросійським провокатором".
"Оголошення про розшук також стало сигналом для моїх європейських колег. Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я - антиросійський провокатор. Тому вони і внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", - пояснила вона.
Цього року добігає термін Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО, а тому країнам-членам альянсу доведеться обрати його наступника. Наразі "боротьба" фактично йде між прем'єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
У листопаді 2023 року про бажання стати генсеком НАТО заявляла і естонська прем'єрка Каллас. Також на посаду претендував тоді ще міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.
Нового генсека НАТО мають обрати на саміті альянсу у Вашингтоні, який відбудеться цього липня.
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