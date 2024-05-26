Прем'єр Естонії розповіла про спробу Путіна перешкодити їй стати генсеком НАТО

За словами Каллас, частиною цього перешкоджання було оголошення її в розшук російськими силовиками. Цього року РФ оголосила у розшук декілька десятків європейських чиновників, зокрема Каллас та держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

На її думку, таким чином Кремль хотів показати, що Естонія несправжня країна, в якій діють російські закони, а також те, що сама Каллас є "антиросійським провокатором".

"Оголошення про розшук також стало сигналом для моїх європейських колег. Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я - антиросійський провокатор. Тому вони і внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", - пояснила вона.