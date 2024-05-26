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Премьер Эстонии рассказала о попытке Путина помешать ей стать генсеком НАТО

Эстония, Воскресенье 26 мая 2024 21:01
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Премьер Эстонии рассказала о попытке Путина помешать ей стать генсеком НАТО Фото: Кайя Каллас, премьер Эстонии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин пытался помешать премьер-министру Эстонии Кайе Каллас стать генсеком НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.

По словам Каллас, частью этого препятствия было объявление ее в розыск российскими силовиками. В этом году РФ объявила в розыск несколько десятков европейских чиновников, в том числе Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

По ее мнению, таким образом Кремль хотел показать, что Эстония ненастоящая страна, в которой действуют российские законы, а также то, что сама Каллас является "антироссийским провокатором".

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я - антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", - объяснила она.

Смена генсека НАТО

В этом году истекает срок Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО, а потому странам-членам альянса придется выбрать его преемника. В настоящее время "борьба" фактически идет между премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В ноябре 2023 года о желании стать генсеком НАТО заявляла и эстонский премьер Каллас. Также на должность претендовал тогдашний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Нового генсека НАТО должны выбрать на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет в июле.

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