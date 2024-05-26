Премьер Эстонии рассказала о попытке Путина помешать ей стать генсеком НАТО

По словам Каллас, частью этого препятствия было объявление ее в розыск российскими силовиками. В этом году РФ объявила в розыск несколько десятков европейских чиновников, в том числе Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

По ее мнению, таким образом Кремль хотел показать, что Эстония ненастоящая страна, в которой действуют российские законы, а также то, что сама Каллас является "антироссийским провокатором".

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я - антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", - объяснила она.