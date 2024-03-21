Прем'єр Естонії підтримала ідею призначення єврокомісара з питань оборони

Вона підкреслила, що існує гостра необхідність у розвитку оборонної промисловості Європи.

"Ця ідея показує, як оборона стала важливою в політичному порядку денному Європи. Лідери пообіцяли збільшити витрати на оборону і виробництво озброєнь на тлі побоювань з приводу Росії після її вторгнення в Україну і з приводу майбутніх зобов'язань США в галузі безпеки перед Європою", - пише видання.

Деякі політики і дипломати розглядають ідею президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн як довгоочікуваний знак того, що Європа стає серйознішою в питаннях оборони.

Що ще сказала прем'єр Естонії

Каллас сказала, що такий пост мав би сенс, якби він був присвячений промисловості.

"Якщо йдеться про оборонну промисловість та її подальший розвиток, то в нас є гостра потреба, і тоді в нас також може бути лідер, який займається тільки цими питаннями", - сказала вона.

За її словами, ніхто не хоче стирати кордони між НАТО і Європейським союзом. Вона додала, що в умовах військової кризи важливо, хто кому віддає накази, як насправді працює субординація.

Каллас закликає до вкладень в оборону

Прем'єр Естонії запропонувала ЄС спільні позики для фінансування збільшення інвестицій в оборону. Цю ідею підтримав президент Франції Еммануелем Макроном.

Однак Німеччина, Австрія та Швеція налаштовані скептично щодо цієї пропозиції. Каллас стверджує, що такі запозичення необхідні вже зараз, навіть якщо країни вживатимуть інших заходів для збільшення своїх витрат на оборону в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Криза настала просто зараз, тут. Ми повинні інвестувати в оборону зараз. У нас немає часу чекати", - сказала вона.

Що цьому передувало