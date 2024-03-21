Премьер Эстонии поддержала идею назначения еврокомиссара по вопросам обороны

Идея назначения европейского комиссара по вопросам оборонной промышленности является правильной, поскольку Европейский союз стремится стать большим игроком в этом секторе.
Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Она подчеркнула, что существует острая необходимость в развитии оборонной промышленности Европы.
"Эта идея показывает, как оборона стала важной в политической повестке дня Европы. Лидеры пообещали увеличить расходы на оборону и производство вооружений на фоне опасений по поводу России после ее вторжения в Украину и по поводу будущих обязательств США в области безопасности перед Европой", - пишет издание.
Некоторые политики и дипломаты рассматривают идею президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен как долгожданный знак того, что Европа становится серьезнее в вопросах обороны.
Каллас сказала, что такой пост имел бы смысл, если бы он был посвящен промышленности.
"Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая потребность, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами", - сказала она.
По ее словам, никто не хочет стирать границы между НАТО и Европейским союзом. Она добавила, что в условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация.
Премьер Эстонии предложила ЕС совместные займы для финансирования увеличения инвестиций в оборону. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэлем Макроном.
Однако Германия, Австрия и Швеция настроены скептически относительно этого предложения. Каллас утверждает, что такие заимствования необходимы уже сейчас, даже если страны будут принимать другие меры для увеличения своих расходов на оборону в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Кризис наступил прямо сейчас, здесь. Мы должны инвестировать в оборону сейчас. У нас нет времени ждать", - сказала она.
В феврале Politico писало, что Европейский союз рассматривает возможность создания должности еврокомиссара по обороне, который будет контролировать промышленные аспекты оборонной политики.
Фон дер Ляйен является членом Европейской народной партии, которая впервые призвала к созданию комиссара ЕС по обороне в проекте предвыборного манифеста.
Отвечая на вопрос о планах по созданию должности комиссара по обороне, один из высокопоставленных дипломатов ЕС сказал: "Я бы удивился, если бы они этого не сделали. К обороне может быть приложен существенный финансовый пакет. Поэтому вам понадобится кто-то, кто будет за этим следить".
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