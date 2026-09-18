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Прем'єр Чехії вимагає, щоб Європа і США примусили Зеленського та Путіна до переговорів

16:30 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Прем'єр Чехії вимагає, щоб Європа і США примусили Зеленського та Путіна до переговорів Фото: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (Getty Images)
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Домовленості щодо закінчення війни Росії проти України повинні відбутися заради безпеки Європи. Треба змусити очільників країн сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша на Празькому оборонному саміті, передає "Укрінформ".

Бабіш закликає до перемовин

За словами Бабіша, Європа і США мають зупинити війну дипломатичним шляхом. Інакше війна РФ проти України призведе до Третьої світової.

"Ми повинні зупинити цю війну. Зрозуміло, що Путін є агресором, він справді робить щось неприйнятне… Європа разом зі США повинна змусити і президента Зеленського, і президента Путіна сісти за стіл переговорів. Дипломатія - це не слабкість. Це єдиний шлях уперед", - заявив він.

Бабіш впевнений, що президент США Дональд Трамп посилає чіткий сигнал: ця війна передусім є європейською проблемою.

Європа ж, за словами Бабіша, "болісно пасивна, повністю нездатна або не бажає діяти".

Прем'єр-міністр Чехії зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України триває на 99 днів довше, ніж Перша світова. І країни світу повинні запобігти глобальному конфлікту.

"Нам потрібне сильне європейське лідерство, яке буде діяти… Ціна нашого нинішнього вагання є руйнівною… Не боюся сказати це вголос: шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде прямо до воріт пекла. Він веде нас до Третьої світової війни", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Бабіш підтримав ідею Зеленського щодо спільної європейської системи ППО. Це посилить внесок Європи у НАТО.

Крім того, Україна створила новий формат співпраці під назвою "Карпатська вісімка" (С8). Він покликаний посилити взаємодію країн регіону у сфері безпеки, енергетики та економіки. До С8 увійшла і Чехія.

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