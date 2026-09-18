Прем'єр Чехії вимагає, щоб Європа і США примусили Зеленського та Путіна до переговорів
Домовленості щодо закінчення війни Росії проти України повинні відбутися заради безпеки Європи. Треба змусити очільників країн сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша на Празькому оборонному саміті, передає "Укрінформ".
Бабіш закликає до перемовин
За словами Бабіша, Європа і США мають зупинити війну дипломатичним шляхом. Інакше війна РФ проти України призведе до Третьої світової.
"Ми повинні зупинити цю війну. Зрозуміло, що Путін є агресором, він справді робить щось неприйнятне… Європа разом зі США повинна змусити і президента Зеленського, і президента Путіна сісти за стіл переговорів. Дипломатія - це не слабкість. Це єдиний шлях уперед", - заявив він.
Бабіш впевнений, що президент США Дональд Трамп посилає чіткий сигнал: ця війна передусім є європейською проблемою.
Європа ж, за словами Бабіша, "болісно пасивна, повністю нездатна або не бажає діяти".
Прем'єр-міністр Чехії зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України триває на 99 днів довше, ніж Перша світова. І країни світу повинні запобігти глобальному конфлікту.
"Нам потрібне сильне європейське лідерство, яке буде діяти… Ціна нашого нинішнього вагання є руйнівною… Не боюся сказати це вголос: шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде прямо до воріт пекла. Він веде нас до Третьої світової війни", - заявив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Бабіш підтримав ідею Зеленського щодо спільної європейської системи ППО. Це посилить внесок Європи у НАТО.
Крім того, Україна створила новий формат співпраці під назвою "Карпатська вісімка" (С8). Він покликаний посилити взаємодію країн регіону у сфері безпеки, енергетики та економіки. До С8 увійшла і Чехія.