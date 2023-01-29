Прем'єр Британії звільнив голову Консервативної партії через податковий скандал

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у неділю, 29 січня, звільнив міністра уряду, главу Консервативної партії Надима Захаві через порушення ним етичного кодексу для міністрів і скандал, пов'язаний з несвоєчасним погашенням багатомільйонної заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише видання, розслідування, проведене радником прем’єр-міністра з етики Лорі Магнусом, дійшло висновку, що Захаві вчинив "серйозне порушення" кодексу, не повідомивши чиновникам, що він перебуває під розслідуванням податкового органу, коли його призначив канцлером Борис Джонсон.

Захаві також офіційно не оприлюднив, що сплатив компенсацію HMRC за ухилення від сплати податків, коли Ліз Трасс надала йому посаду в Кабінеті міністрів у вересні торік та коли Сунак призначив його головою партії торі та міністром без портфеля у вересні.

В оприлюдненому на сайті британського уряду листі міністрові прем'єр Сунак пише, що Захаві погодився співпрацювати з незалежним радником у справах міністрів щодо перевірки його фінансових угод і декларацій.

"Після завершення розслідування, проведеного незалежним радником, стало зрозуміло, що є серйозне порушення кодексу міністрів. У результаті я повідомив Захаві про своє рішення усунути його з посади в уряді Його величності", - йдеться в листі Сунака.

Раніше Захаві визнав, що "недбало" ставився до сплати податків і врегулював багатомільйонну заборгованість перед податковими органами заднім числом.

"Це призвело до зростання тиску з боку його власної партії, яка вимагала, щоб Захаві пішов сам або щоб Сунак звільнив його", - зазначає видання.

Колишній міністр кабінету торі Майкл Портілло сказав, що "похвальним" є те, що Сунак хотів пройти належні процеси.

"Проте ця річ була в заголовках газет протягом кількох днів, і це завдало жахливої шкоди уряду, йому і партії. Я думаю, що у нього була можливість позбутися цього раніше. Тож, я думаю, що прем’єр-міністра чекає деяка критика за те, що він так довго приймав рішення. Мені боляче це говорити, але я думаю, що в цілому Ріші виглядає слабким", - зазначив він.