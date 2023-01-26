Зеленський відповів, чи підтримає кандидатуру Джонсона на пост посла в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон поки що не готовий обійняти посаду посла в Україні. Однак він наголосив, що у нього з Джонсоном дружні стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю Sky News .

На запитання журналіста про те, чи має Борис Джонсон отримати офіційну роль представника Великобританії в Україні, глава держави розсміявся. Британське видання зазначає, що, на думку Зеленського, Джонсон може бути не готовим до такої ролі.

"Він хороший хлопець. Хто знає? Із задоволенням, із задоволенням, правда", - сказав він.

При цьому глава держав наголосив, що якщо Джонсон подасть ще одну заявку на посаду прем'єр-міністра Британії, буде неправильно, якщо він його підтримає.

"Я думаю, що для мене неправильно підтримувати Джонсона на посаді прем'єр-міністра. У нас добрі стосунки із Сунаком", - додав Зеленський.

Президент заявив, що має з Джонсоном тривалі дружні стосунки.

"Я бачив Джонсона у різних ситуаціях, я бачив його не на війні, а у повномасштабній війні, тому у нас особливі стосунки", - сказав він.

Нагадаємо, 22 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну. Він побував у Бучі, Бородянці, а також зустрівся із Володимиром Зеленським.

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