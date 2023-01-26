ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відповів, чи підтримає кандидатуру Джонсона на пост посла в Україні

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 січня 2023 12:20
Зеленський відповів, чи підтримає кандидатуру Джонсона на пост посла в Україні Фото: екс-прем'єр Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський вважає, що екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон поки що не готовий обійняти посаду посла в Україні. Однак він наголосив, що у нього з Джонсоном дружні стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю Sky News.

На запитання журналіста про те, чи має Борис Джонсон отримати офіційну роль представника Великобританії в Україні, глава держави розсміявся. Британське видання зазначає, що, на думку Зеленського, Джонсон може бути не готовим до такої ролі.

"Він хороший хлопець. Хто знає? Із задоволенням, із задоволенням, правда", - сказав він.

При цьому глава держав наголосив, що якщо Джонсон подасть ще одну заявку на посаду прем'єр-міністра Британії, буде неправильно, якщо він його підтримає.

"Я думаю, що для мене неправильно підтримувати Джонсона на посаді прем'єр-міністра. У нас добрі стосунки із Сунаком", - додав Зеленський.

Президент заявив, що має з Джонсоном тривалі дружні стосунки.

"Я бачив Джонсона у різних ситуаціях, я бачив його не на війні, а у повномасштабній війні, тому у нас особливі стосунки", - сказав він.

Нагадаємо, 22 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну. Він побував у Бучі, Бородянці, а також зустрівся із Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Борис Джонсон Великобританія
NEWS
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла