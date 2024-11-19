UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Прем'єр Британії звернувся до Путіна: припиняй війну, йди з України

Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британський прем'єр заявив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".

Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна", - зазначив Стармер.

У прямому зверненні до російського диктатора Стармер сказав: "У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України".

 

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не планує розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він закликав союзників подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна в Україні