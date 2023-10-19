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Прем'єр Британії вирушив до Ізраїлю з дводенним візитом

Четвер 19 жовтня 2023 05:01
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Прем'єр Британії вирушив до Ізраїлю з дводенним візитом Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирушив із дводенним візитом на Близький Схід. Насамперед він прилетить до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що візит Сунака триватиме два дні, він також має намір відвідати й інші країни регіону.

"Смерть кожного мирного громадянина – це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, занапащено вже занадто багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту". Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", - йдеться у заяві прем'єр-міністра.

У ході візиту Сунак також планує обговорити з керівництвом Ізраїлю швидкий допуск гуманітарної допомоги в Сектор Газа, а також про можливість евакуації британських громадян, які там перебувають.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців. У відповідь влада Ізраїлю розпочала операцію проти ХАМАС, в рамках якої військові вже завдали ряд ударів по Сектору Газа.

США, за інформацією ЗМІ, вирішили направити до берегів Ізраїлю два своїх авіаносця з кораблями, що їх супроводжують.

Ще вчора, 16 жовтня, видання The Wall Street Journal повідомляло, що для потенційного розгортання в Ізраїлі США вже відібрали 2 тисячі військових.

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Нетаньяху Ізраїль Ріші Сунак
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