UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Прем'єр Британії терміново звільнив міністра охорони здоров’я через скандал

Фото: у Британії звільнили міністра охорони здоров’я через скандал (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив міністра охорони здоров’я Ендрю Гвінна. Причиною цього стали неетичні повідомлення Гвінна у WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні газета The Mail on Sunday заявила, що Гвінн писав у месенджері WhatsApp коментарі сексистського характеру про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку від Лейбористської партії Даян Ебботт. Вона стала першою британською темношкірою парламентаркою Лейбористської партії. 

В іншому повідомленні чиновник написав, що сподівається, що 72-річна мешканка міста Стокпорт, яка звернулася до місцевого депутата зі скаргою на вивезення сміття, незабаром помре.

Гвінн зрештою вибачився за свої неетичні повідомлення. Проте Стармер звільнив його з посади міністра охорони здоров'я, а Лейбористська партія відстронила від членства.

"Я глибоко шкодую про свої нерозсудливі коментарі та прошу вибачення за будь-яку заподіяну образу. Я повністю розумію рішення, прийняті прем'єр-міністром і партією, і, хоча я глибоко засмучений тим, що мене відсторонили, всіляко підтримуватиму їх", - сказав Гвінн.

Нагадаємо, що влітку 2024 року на дострокових виборах у Британії перемогла Лейбористська партія. Уряд країни очолив Кір Стармер.

На посаді прем'єр-міністра Британії Стармер замінив консерватора Ріші Сунака, який очолював уряд з 25 жовтня 2022 до 5 липня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяМінстерство охорони здоров'я України