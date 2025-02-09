Премьер Британии срочно уволил министра здравоохранения из-за скандала

Накануне газета The Mail on Sunday заявила, что Гвинн писал в мессенджере WhatsApp комментарии сексистского характера о заместителе премьер-министра Британии Анджеле Рейнер и расистские замечания о депутате от Лейбористской партии Дайан Эбботт. Она стала первым британским темнокожим парламентарием Лейбористской партии.

В другом сообщении чиновник написал, что надеется, что 72-летняя жительница города Стокпорт, которая обратилась к местному депутату с жалобой на вывоз мусора, вскоре умрет.

Гвинн в конце концов извинился за свои неэтичные сообщения. Однако Стармер уволил его с должности министра здравоохранения, а Лейбористская партия отстранила от членства.

"Я глубоко сожалею о своих безрассудных комментариях и прошу прощения за любую причиненную обиду. Я полностью понимаю решения, принятые премьер-министром и партией, и, хотя я глубоко расстроен тем, что меня отстранили, буду всячески поддерживать их", - сказал Гвинн.