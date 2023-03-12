ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Британии летит в США на встречу с Байденом: Reuters назвало тему визита

Новина українською →
Воскресенье 12 марта 2023 07:21
Премьер Британии летит в США на встречу с Байденом: Reuters назвало тему визита Фото: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 марта летит в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидеры государств должны обсудить заключительные детали трехстороннего соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут в Сан-Диего 13 марта, будут приняты решения о следующих шагах Австралии по получению атомных субмарин.

"Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подлодок AUKUS, проекта, который создает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество", - цитирует Сунака агентство.

Reuters также указывает, что премьер добавил: "В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности".

К слову, Британия, США и Австралия объявили о плане AUKUS в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному влиянию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире альянсов, таких как AUKUS, будет со временем становиться все больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Австралия Риши Сунак
NEWS
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации