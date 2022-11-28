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Прем'єр Британії допустив збільшення військової допомоги для України

Фото: Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Велика Британія не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, що оприлюднило витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року", - сказав політик.

Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони.

До слова, у вересені Велика Британія оприлюднила дані, згідно з якими надала Україні в 2022 році допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Нагадаємо, президент США Джо Байден хоче, аби Конгрес ухвалив новий пакет допомоги Україні до кінця року.

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