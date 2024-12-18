Прем'єр Болгарії попросив парламент схвалити угоду про безпекові гарантії для України

Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев звернувся до Національних зборів своєї країни. Він просить їх схвалити підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки між Болгарією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Болгарії.

Зазначається, що угода з Україною не підпадає під дію Віденської конвенції про право міжнародних договорів.Вона передбачає політичні зобов’язання згідно з рішеннями, ухваленими раніше Національними зборами.

Сам Главчев підкреслив, що тимчасовий уряд має обмежені повноваження через свій тимчасовий характер. Він додав, що угода про безпеку відповідає політичним зобов’язанням, які раніше було схвалено Національними зборами. Наразі Болгарія є однією з шести країн-членів ЄС, яка ще не підписала безпекову угоду з Україною.

У списку також Австрія, Кіпр, Мальта, Словаччина та Угорщина.

Допомога Україні від Болгарії

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України Болгарія надає різноманітну допомогу, зокрема оборонного характеру.

Зокрема, 28 лютого 2024 року Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, в яку увійшли БТРи. І вже у березні Болгарія відправила Україні перших 30 вагонів з бронетранспортерами.