Прем'єр Бельгії потрапив до лікарні після падіння з велосипеда

У лікувальному закладі лікарі не виявили довготривалих наслідків.

Інцидент стався вчора, коли 47-річний де Кроо перебував недалеко від свого будинку в регіоні Фландрія.

"На щастя, на мені був шолом, і мій син викликав службу порятунку. Спорт корисний для здоров'я. Але іноді потрібно бути трохи обережним", - повідомив Кроо, який уже перебуває вдома.

Очікується, що подія не вплине на робочий графік прем'єр-міністра наступного тижня.

Олександр де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії з 1 жовтня 2020 року. У 2012-2020 роках був заступником прем'єр-міністра Бельгії. Із 9 грудня 2018 року до 1 жовтня 2020 року обіймав посаду міністра фінансів Бельгії.

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