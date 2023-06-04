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Прем'єр Бельгії потрапив до лікарні після падіння з велосипеда

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо впав із велосипеда і знепритомнів під час прогулянки із сином. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У лікувальному закладі лікарі не виявили довготривалих наслідків.

Інцидент стався вчора, коли 47-річний де Кроо перебував недалеко від свого будинку в регіоні Фландрія.

"На щастя, на мені був шолом, і мій син викликав службу порятунку. Спорт корисний для здоров'я. Але іноді потрібно бути трохи обережним", - повідомив Кроо, який уже перебуває вдома.

Очікується, що подія не вплине на робочий графік прем'єр-міністра наступного тижня.

Олександр де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії з 1 жовтня 2020 року. У 2012-2020 роках був заступником прем'єр-міністра Бельгії. Із 9 грудня 2018 року до 1 жовтня 2020 року обіймав посаду міністра фінансів Бельгії.

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Бельгия