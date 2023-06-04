Премьер Бельгии попал в больницу после падения с велосипеда

В лечебном заведении врачи не выявили долговременных последствий.

Инцидент произошел вчера, когда 47-летний де Кроо находился недалеко от своего дома в регионе Фландрия.

"К счастью, на мне был шлем, и мой сын вызвал службу спасения. Спорт полезен для здоровья. Но иногда нужно быть немного осторожным", - сообщил Кроо, который уже находится дома.

Ожидается, что происшествие не повлияет на рабочий график премьер-министра на предстоящей неделе.

Александр де Кроо

Премьер-министр Бельгии с 1 октября 2020 года. В 2012-2020 годах был заместителем премьер-министра Бельгии. С 9 декабря 2018 по 1 октября 2020 года занимал пост министра финансов Бельгии.

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