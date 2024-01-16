Прем'єр Бельгії попередив про випробування для демократії у зв'язку з виборами у США

Цього року свободи та демократія будуть піддані випробуванню. Однак Європа має й зберегти свій шлях та підтримку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Маючи на увазі можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому, бельгійський лідер заявив, що Європі не слід побоюватися сценарію, за якого США дадуть їй спокій.

Прем'єр-міністр, чия країна взяла на себе почергове головування у Раді ЄС, сказав членам Європарламенту:

"2024 рік стане вирішальним роком. Багато поставлено на карту для Європи, багато поставлено на карту для Заходу. Роком, коли наші демократії і наші свободи зазнають випробування. Не тільки у зв'язку з виборами до цієї палати (до Європарламенту, - ред.), але й у Конгрес США, а також із виборами американського президента”.

За його словами, якщо 2024 рік знову принесе гасло "Америка насамперед", це означатиме більше, ніж будь-коли, і означатиме, що Європа сама по собі.

"Ми, європейці, не повинні боятися цієї перспективи - ми повинні прийняти її. Ми повинні прийняти це, поставивши Європу на міцнішу основу. Більш сильну, суверенну, самостійнішу. зміцнюючи економіку, готуючи спільне європейське майбутнє", – сказав Де Кроо.

Підтримка України

У своєму виступі Де Кроо заявив, що Європа має продовжувати підтримувати Київ.

"Ми досягли єдності та солідарності перед обличчям агресивної війни Росії проти України. Солідарність, яку нам абсолютно необхідно підтримувати, з фокусом України та військовою підтримкою, що триває", - сказав він.

За його словами, для США та інших союзників підтримка України є стратегічним питанням, геополітичною міркою.

"Для нас, європейців, підтримка України має екзистенційне значення. Це є основою нашої безпеки та нашого процвітання", - додав Де Кроо.

Нагадаємо, Дональд Трамп здобув перемогу із безпрецедентним відривом на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. Результат Трампа відбив його популярність серед виборців-республіканців - навіть після двох імпічментів, його участі в нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року, вчиненого натовпом прихильників.