Прем'єр Бельгії обґрунтував використання російських активів на зброю для України

Як зазначив Де Кроо, Європейський Союз не зможе спрямувати ці гроші на відновлення, якщо Україна програє у війні, тож розумніше "витратити ці кошти на постачання зброї".

За його словами, зараз основною є пропозиція Єврокомісії щодо використання 90% доходів від активів Росії на постачання зброї.

Саміт ЄС

Нагадаємо, левова частка заморожених російських активів перебуває у Бельгії у депозитарії Euroclear.

Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.

"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказав фон дер Ляйєн.

Вона зазначила, що "існує сильна підтримка використання" прибутку "у військових цілях України".

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко підготуємо цю пропозицію, ми зможемо передати перший мільярд Україні 1 липня", - додала вона.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру.

За його словами, 10%, що залишилися, будуть переведені до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.